Mercato ex OM : Retour en Ligue 1 pour Cabella, il justifie son choix !

Ancien joueur de l’OM, de l’ASSE et du MHSC en Ligue 1, Remy Cabella a signé un contrat avec le club héraultais ! Pour le média de sa nouvelle équipe, il explique son choix !

Comme beaucoup de joueurs étrangers à la Russie, Remy Cabella a eu la possibilité de résilier son contrat avec le contexte actuel. Revenu en France pour soigner sa blessure et se maintenir en forme, il a eu des contacts poussés avec Montpellier ainsi que l’Olympiakos.

Je me suis revu dans ce stade, lorsque je l’ai visité, à l’âge de 12 ans — Cabella

Ce mercredi, la nouvelle a été officialisée ! Il rejoint Montpellier et semble très heureux d’avoir fait ce choix. Au micro de son nouveau club, il explique pourquoi il a rejoint le club où tout à commencer pour lui alors qu’il était en contact avec d’autres équipes.

« Comme je l’ai toujours dit, tout est possible. Je m’entraîne ici depuis un petit moment et ça me titillait. J’avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition. En allant au match dimanche dernier, je me suis senti comme quand j’étais plus jeune, et je me suis dit « pourquoi pas ?’ ». Ça peut me faire du bien, ça peut aussi faire du bien à Montpellier et me voilà ici. Au moment de ce coup d’envoi, je n’avais pas envie de sortir. J’avais envie de rester sur la pelouse, de jouer. Je me suis revu dans ce stade, lorsque je l’ai visité, à l’âge de 12 ans, avant de signer ici quelques mois plus tard. L’émotion était très forte. J’ai eu l’occasion de croiser les joueurs et le coach une ou deux fois au centre d’entraînement pendant que je soignais ma blessure, j’ai senti qu’il y avait un bon groupe et je suis sûr que ça va être sympa. L’objectif c’est de prendre du plaisir mais surtout de gagner. Je suis content d’être là et je vais tout donner pour l’équipe » Rémy Cabella – Source : MHSC (06/04/22)