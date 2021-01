Mercato ex OM : Retour en Ligue 1 pour Gustavo ?

Poussé dehors par l’OM après une saison moyenne et surtout un gros salaire à économiser, Luiz Gustavo est souvent annoncé de retour en Ligue 1. Cette fois ce n’est pas à Lyon mais du côté de Monaco que le milieu de terrain brésilien pourrait rebondir…

Très bonne recrue du mercato estival 2017 de l’OM, Luiz Gustavo a été le chouchou du Vélodrome en réalisant une superbe première saison. Mais Rudi Garcia a décidé de le replacer en défense centrale suite au recrutement de Strootman. La seconde année a donc été d’un tout autre niveau et la direction a décidé de pousser dehors le brésilien et son gros salaire à la fin de l’été 2019. L’ancien champion d’Europe s’est engagé pour Fenerbahçe. Depuis son nom est souvent évoqué lors des mercatos pour un retour en Ligue 1, il l’a surtout attiré l’intérêt de Lyon qui a finalement misé sur d’autres milieux de terrain brésilien plus jeunes (Guimaraes, Paqueta).

A lire : QUAND NKOUDOU ENRHUME GUSTAVO !

Kovac veut Gustavo cet hiver ?

Confronté au manque d’expérience au sein de son secteur défensif, #Monaco a manifesté son intérêt pour le polyvalent Luiz Gustavo (#Fenerbahçe), dont le contrat expire en juin 2023. L’ancien Marseillais est apprécié par Kovac. #Mercato #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 6, 2021



Selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’AS Monaco pourrait tenter de le faire revenir dans le sud de la France. En effet, Niko Kovac aimerait apporter de l’expérience à son milieu de terrain et aurait coché le nom de Gustavo pour cet hiver. Le technicien croate connaît parfaitement le profil du brésilien qui a longtemps joué en Allemagne. L’effectif monégasque est très jeune, y rajouter l’expérience et l’exemplarité de Gustavo serait donc un atout indéniable…