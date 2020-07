Mercato ex OM : Rudi Garcia en dit plus sur son avenir à Lyon !

Après son passage à l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a signé à Lyon… Le coach français s’est exprimé sur son avenir. Selon lui, il n’y a pas de raison pour qu’il s’en aille.

Rudi Garcia a signé à Lyon juste après son aventure à l‘Olympique de Marseille. Une signature qui n’avait pas plus aux supporters de l’OM, déjà très remontés contre le coach français après la saison catastrophique qu’ils ont vécu.

Dire que je vais travailler dans un club toute ma carrière? Faites pas ch… c’est ce que je pense ! — GARCIA

Ce vendredi, il a répondu aux questions du Progrès. Selon lui, il devrait rester encore longtemps sous les ordres de Jean-Michel Aulas…

«Quand je suis arrivé, ils m’ont proposé une année en option. Je n’en voyais pas l’intérêt. On est là pour gagner, on apprend à se connaître, et puis si on est content les uns des autres, il n’y a pas de raison qu’on ne continue pas ensemble. Je suis plutôt quelqu’un qui reste dans les clubs. Tant que je m’y sens bien et qu’on se sent bien avec moi, il n’y a pas de raison que ça bouge… Ce n’est pas quelque chose qui me stresse. On m’a dit : » Arrête de dire que tu vas travailler dans ton club comme si tu allais y rester toute ta carrière. » Faites pas ch… c’est ce que je pense ! Je suis quelqu’un du présent»

Rudi Garcia – Source : Le Progrès