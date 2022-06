Mercato ex OM : Rudi Garcia reprend du service avec un salaire XXL !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, de Lyon et du LOSC en Ligue 1, Rudi Garcia reprend du service ! D’après Foot Mercato, l’entraîneur français va s’engager avec Al-Nassr avec un salaire plus que confortable !

L’Olympique de Marseille gardera comme souvenir des saisons de Rudi Garcia la finale de l’Europa League en 2018… L’ancien coach a ensuite rejoint Lyon mais l’expérience avec Jean-Michel Aulas ne s’est pas déroulé comme prévue.

5,6M€ par an !

Depuis son départ du club rhodanien, Garcia n’a pas repris du service… Son nom a été cité à plusieurs reprises dans des clubs depuis plusieurs mois mais aucun accord n’a été trouvé pour un nouveau challenge.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une porte de sortie pour Bakambu?

Foot Mercato nous informait ce dimanche que l’ex entraîneur de l’OM a trouvé sa nouvelle destination ! Rudi Garcia s’engagera avec Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le club qui a vu s’engager Vincent Aboubacar ou encore Talisca lui aurait proposé un salaire plus que confortable d’après le média spécialisé : 5,6 millions d’euros par an… Difficile de refuser à ce tarif-là !

🚨Info : Rudi Garcia 🇫🇷 s’est engagé pour deux saisons à Al-Nassr 🇸🇦. • Il devrait percevoir un salaire de 5,6M€ par an.https://t.co/CZVHBLVxPc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 25, 2022

Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries — Garcia

En mars dernier, Rudi Garcia a expliqué qu’il voulait retrouver un club. Dans un entretien accordé au Figaro, l’ancien coach marseillais affichait son envie d’entrainer et précise qu’il n’a pas des exigences démesurées…

« J’ai une préférence pour l’Angleterre et l’Espagne, mais je ne dis pas non à l’Allemagne, la France ou l’Italie. Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries, mais si j’en prends une qui n’est pas programmée pour l’Europe, je préfère que ce soit à l’intersaison et non en cours de compétition, ce qui m’a été proposé. (…) Mais aujourd’hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d’arrêt, ça me démange. Je prends des cours d’anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif. J’ai eu plusieurs propositions, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United. » Rudi Garcia – source : Le Figaro (15/03/2022)