Mercato ex OM : Samba de retour en France ?

La mauvaise nouvelle est tombé hier via un communiqué de la sélection du Venezuela, le gardien du RC Lens s’est gravement blessé et souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Plusieurs noms ont déjà été ciblés pour le remplacer et l’un d’eux semble se détacher. Brice Samba, ancien gardien de l’OM a été très bon cette saison et a été un grand artisan de la montée du club en Premier League. Avec la promotion atteinte lors des play-offs de Championship, Nottingham Forest fera son retour dans l’élite du football anglais, 23 ans après. Brice Samba était le gardien titulaire et a terminé la saison avec 14 « clean-sheets » en 40 matchs de championnat. Il a confirmé son potentiel et voit le RC Lens se renseigné sur lui.

🚨 Wuilker Fariñez, gardien du RC Lens, souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. 🤕 (sélection du Venezuela/communiqué) pic.twitter.com/AhDc116uRk — Actu Foot (@ActuFoot_) June 6, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Galtier a pris sa décision concernant le PSG !

Samba de retour en Ligue 1 ?

La saison de Brice Samba à Nottingham Forest n’est pas passé inaperçu parce que selon David Orstein et Mohamed Toubache-TER, le RC Lens souhaiterait recruter l’ancien gardien marseillais pour pallier la grave blessure de Wuilker Farinez. Sous contrat jusqu’en juin 2023, et malgré la montée en Premier League, Brice Samba avait emis le souhait quitter son club dès cet été. Une occasion en or pour le RC Lens, qui pourrait récupérer un bon gardien qui sort d’une belle saison en Championship, qui a l’avantage de parler français et qui connait parfaitement la Ligue 1. Formé à l’OM, Samba s’était particulièrement distingué du côté du Stade Malherbe de Caen. Selon le très influent Mohamed Toubache-Ter, Brice Samba apparait aujourd’hui comme la priorité du Racing Club de Lens, à voir maintenant si ce transfert aura lieu ou non.

Brice Samba a annoncé à Nottingham Forest vouloir quitter le club cet été malgré la montée en PL ! Son contrat en juin 2023. Le RC Lens le surveille depuis plusieurs mois et devra trouver un accord avec le club ! (🗞 @David_Ornstein /@MohamedTERParis) pic.twitter.com/mA7ss67M0H — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 7, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : L’avis bien tranché de Di Meco sur l’avenir de Payet !