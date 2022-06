Mercato OM : L’avis bien tranché de Di Meco sur l’avenir de Payet !

Interrogé sur l’avenir de Dimitri Payet, Eric Di Meco a livré son ressenti. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pense qu’il faut laisser le numéro 10 rejoindre les Tigres !

Ce lundi, une rumeur venue du Mexique a créé la surprise ! Les Tigres de Monterrey auraient coché le nom de Dimitri Payet pour renforcer leur attaque ! Un salaire XXL lui serait même proposé dans le club où évoluent André Pierre Gignac et Florian Thauvin.

Tu es obligé de préparer l’avenir et ce n’est pas Dimitri Payet l’avenir — Di Meco

Eric Di Meco a été questionné à ce sujet dans Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC. Le consultant et ancien joueur de l’Olympique de Marseille a livré son ressenti sur ce dossier. Pour le latéral gauche, l’OM doit le laisser filer !

« S’il a envie de partir, le club devrait tout faire pour lui permettre de partir et de faire un dernier beau contrat et de vivre une expérience unique. Et aussi pour services rendus. Ces joueurs-là, qui sont un peu spéciaux entre guillemets, la moindre des choses c’est d’être clair avec eux. De bien se comporter. (…) Si la proposition l’interpelle, peut-être faire en sorte de ne pas être trop gourmand pour fermer la porte. (…) Tu es obligé de préparer l’avenir et ce n’est pas Dimitri Payet l’avenir. Et ce n’est pas les Ligues des Champions qu’il a faites qui vont te faire dire : « ça va être en grand manque en Ligue des Champions », s’il part » Eric Di Meco – Source : RMC (06/06/22)