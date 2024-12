Mercato ex OM : Sampaoli continue de faire vivre un enfer à Mandanda?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais, dirigé par Jorge Sampaoli est déjà prêt à mettre Mandanda dehors?

A peine arrivé à l’OM, Jorge Sampaoli avait été clair : il voulait un nouveau gardien dans les buts pour remplacer Mandanda. Ce dernier avait finalement préféré continuer sa carrière au Stade Rennais plutôt qu’être la doublure de Pau Lopez. Le coach argentin, après des aventures à Séville et un retour au Brésil a été recruté par le club breton où il a retrouvé le portier français. Seulement, son avis n’a toujours pas changé et d’après RMC, il songe déjà à le faire partir et cherche actuellement son remplaçant !

Une premiere grosse recrue pour Sampaoli à Rennes ?

Le Stade Rennais veut faire un premier coup sur le mercato hivernal avec Fabrício Bruno (28 ans), défenseur central de Flamengo. Selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, le club breton, désormais dirigé par Jorge Sampaoli, aurait préparé une offre avoisinant les 14 millions d’euros pour sécuriser l’arrivée du joueur. Une proposition qui dépasse la première offre formulée par Rennes lors du dernier mercato.

🚨 SAÍDA DE F. BRUNO? PROPOSTA “NA MESA” E VALORES REVELADOS! 🚨 O Stade Rennais (FRA), agora comandado por Jorge Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, está preparando uma forte investida para contratar o zagueiro Fabrício Bruno, que já era alvo do clube na última janela de… pic.twitter.com/1nSe7op69p — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) November 25, 2024

Un transfert prioritaire pour Sampaoli

L’arrivée de Jorge Sampaoli au Stade Rennais a renforcé les chances du recrutement de Fabrício Bruno. L’ancien entraîneur de Flamengo, bien familiarisé avec les qualités du défenseur brésilien, aurait fait de cette recrue une de ses priorités. Le coach argentin sait qu’un renfort défensif est essentiel pour stabiliser la défense rennaise, et Bruno représente un choix stratégique, alliant solidité physique et expérience internationale.

Fabrício Bruno : un défenseur de qualité

Depuis son arrivée à Flamengo en 2022, Fabrício Bruno s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat brésilien. Sa puissance physique, son jeu aérien et son sens de l’anticipation font de lui un joueur recherché sur le marché européen. En rejoignant le Stade Rennais, il apporterait de l’expérience et de la stabilité à la ligne défensive, qui reste un axe de progression pour le club.

Flamengo prêt à céder ?

Malgré un contrat encore long avec Flamengo (2028), la direction du club brésilien pourrait envisager de laisser partir son défenseur si l’offre rennaise atteint une somme satisfaisante. Le montant de 14 millions d’euros annoncé serait suffisant pour entamer des négociations sérieuses.