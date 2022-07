Mercato ex OM : Sampaoli déjà très sollicité !

A peine parti, l’OM a déjà remplacé Sampaoli, mais Sampaoli n’a toujours pas remplacé l’OM. L’ex-coach marseillais ne manque cependant pas de prétendants pour se relancer.

Jorge Sampaoli pourrait rapidement retrouver du service. L’entraîneur argentin conserve une belle côte après son passage à l’OM. Plusieurs clubs et sélections ont déjà commencé à l’approcher. Selon le quotidien chilien En Cancha, c’est notamment la sélection égyptienne qui voudrait enrôler le technicien argentin. Le Pérou s’intéresserait également à l’ancien sélectionneur de l’Argentine. Tout comme plusieurs clubs brésiliens et turcs dont les noms n’ont pas encore filtré, selon le journal argentin Diario Harpe.

Sampaoli ne manque certes pas de prétendants, mais ces sélections et clubs pourront-ils l’intéresser ? Lui qui a quitté l’OM, entre autres, par divergence d’ambitions avec sa direction, pourrait donc se retrouver dans des équipes moins en vue que l’Olympique de Marseille. Difficile à croire, l’ancien vainqueur de la Copa America avec le Chili, devrait sans doute se tourner vers des équipes avec l’ambition de remporter des titres. Pour le moment, l’Egypte semble être l’équipe la plus probable, en effet, la sélection de Mohammed Salah souhaite se relancer après sa non-qualification au mondial, et ce genre de challenge pourrait intéresser Sampaoli.