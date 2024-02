Mercato ex OM : Sanchez disponible en juin ?

L’inter souhaiterait se débarrasser d’Alexis Sanchez ! En effet, avec seulement 10 matchs joués et seulement 1 en tant que titulaire, le Chilien joue peu et représente un gros salaire.

Après une saison aboutie à Marseille, Sanchez n’avait pas trouvé d’accord avec l’OM pour continuer son aventure phocéenne. Il a donc fait son retour, 1 an après, dans la capitale lombarde.

Mais malheureusement pour lui, il est loin d’être au centre de ce projet et est cantonné au banc des remplaçants, comme avant son départ…

Selon Calcio Mercato, Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, veut rajeunir son attaque et se débarrasser d’un salaire conséquent. Lé départ qu’il prévoit c’est bien celui d’Alexis Sanchez ! En effet, il ne devrait pas être prolongé et partir librement en fin de saison.

Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Marko Arnautovic sont tous les trois devant le Chilien dans la hiérarchie des attaquants de l’Inter de Milan. De plus, Giuseppe Marotta aurait d’ores et déjà trouvé son remplaçant en misant sur Mehdi Taremi (6 buts et 4 passes décisives TCC cette saison). L’ attaquant de Porto, un temps pisté par l’Olympique de Marseille, devrait s’engager à l’Inter librement à l’issue de la saison, d’après Fabrizio Romano.

🚨⚫️🔵 Inter are closing in on verbal agreement with Piotr Zielinski to join as free agent from July 1.

Contract almost ready, final details being sorted.

Inter hope to get documents signed this month.

↪️🇮🇷 Same for Mehdi Taremi, almost done — as revealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/RsVdD4iFZf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024