Mercato : Un ancien défenseur de l’OM veut revenir en Europe !

Milieu de terrain solide qui a porté le maillot de l‘Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, Stéphane Mbia était retourné dans son ancien club à Wuhan en avril dernier. Après cinq années en Chine, il a décidé de rompre son contrat, il est déterminé à retourner en Europe à l’âge de 35 ans.

Il est temps de tourner la page

« ‘J’ai une grosse envie de m’inscrire dans un beau projet et y contribuer par mon expérience et leadership. Je remercie le club de Wuhan et ses dirigeants d’avoir contribué à la résiliation amiable de mon contrat. Je garderai d’excellents souvenirs de ce club et de mon passage dans le championnat chinois lors des 5 dernières années. Mais aujourd’hui, avec la situation sanitaire, la suspension du championnat et les problèmes que cela engendre pour les clubs chinois, il est temps pour moi de tourner la page et de retrouver l’environnement compétitif des championnats européens, où je compte bien continuer sur la lancée de mes performances de la saison dernière » Stéphane Mbia— Source: Footmercato (15/07/21)

J’ÉTAIS NAIF J’AI FAIT DES DÉCLARATIONS QUE JE N’AVAIS PAS LE DROIT DE FAIRE — MBIA

. « Quand j’ai dis que l’OM était un tremplin, je vous promet, le coach, il m’a fait du sale (rires). Il ne m’a vraiment pas mis dans de bonnes dispositions, il m’a fait sauter. (…) J’étais natif j’ai fait des déclarations que je n’avais pas le droit de faire. Quand tu signes à l’OM, tu arrives dans un grand club. Le coach m’a pris dans un bureau, et il m’a dit : « tu es fou, tu te crois au quartier ici, tu vas voir ce qu’on va te faire maintenant… Et il y a eu tout ce déferlement ensuite dans les médias » (…) Ça fait partie de l’éducation, et c’est pour cela que tout au long de ma carrière à chaque fois que j’avais une grosse complétion une finale ou une demi-finale j’appelais le coach pour parler avec lui, et avoir ses conseils » Stéphane Mbia – Source : Footballclubdemarseille.fr (04/2020)