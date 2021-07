OM : L’énorme frappe d’Under, le piqué de Gerson, la double roulette… les beaux gestes en images !

L’OM s’est imposé 3-1 face au Servette FC ce jeudi soir lors du 3e match de préparation des olympiens. Si la première mi-temps a été terne, la seconde a été bien plus distrayante ! Gerson a ouvert le score, Benedetto s’est offert un doublé. Voici les jolis gestes de ce match !

L’ouverture du score, de Gerson…

Deuxième match et premier but pour @GersonSantos08 🇧🇷 sous le maillot 🔵⚪️ Le résumé complet de la victoire face au @ServetteFC 👉 https://t.co/XlqeMTaubV pic.twitter.com/7kvAhoFMFS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

A lire : La victoire 3-1 de l’OM face au Servette, les recrues régalent !

La double roulette de Kamara !

L’énorme frappe de Under qui trouve la barre !

Notre petit prince Turc ! 🇹🇷pic.twitter.com/jsebenjQrn — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 15, 2021

Le feu dans les tribunes !

Les dribbles d’Under, renversants !

Cengiz Ünder donne déjà chaud aux défenseurs adversaires. 🔥pic.twitter.com/dOXgXaNDyT — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 15, 2021

Le débordement de Konrad qui offre le 3-1 à Pipa

KONRAD DE LA FUENTE TO PIPA BENEDETTO? this might be my favorite goal of 2021. 🤩🤩🤩🤩🤩🇺🇸🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/fsJSid9BGL — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 15, 2021

on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer — Payet

« On travaille beaucoup, on charge beaucoup au niveau du travail, mais on n’est pas encore à 100%. Au niveau des cannes on a du mal à répéter les efforts en fin de match, eux étaient plus avancés dans leur préparation. On a eu une première mi-temps difficile, chacun a eu sa mi-temps avec le vent, mais c’est une troisième victoire, on a à cœur de gagner des matches et il faut prendre l’habitude dès maintenant. Donc on est content. C’est plus facile de travailler avec des joueurs qui sont là pendant la préparation par rapport à ceux qui arrivent le dernier jour du mercato. Les responsables du club font un travail extraordinaire, on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer. Ce sont de très bons joueurs. » Dimitri Payet – source : Canal+ Sport (15/07/2021)