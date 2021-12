Mercato ex OM : Taiwo revient en Europe !

A 36 ans, Taye Taiwo est toujours fit. Le latéral gauche révélé à l’OM était parti tenter sa chance sur le continent américain, il va faire son retour en Europe…

Arrivé à l’OM en janvier 2005 en provenance du club nigérian Lobi Stars, Taye Taiwo s’était petit à petit installé au poste de latéral gauche. Son super état d’esprit et sa grosse frappe de balle ont marqué une génération. Il a ensuite quitté l’OM pour le Milan en 2011, libre de tout contrat. Le début d’un périple car Taiwo ne s’est pas imposé en Italie,.

A lire : Ex OM: L’émotion de Taiwo

Taiwo le globetrotteur

Ce dernier est passé par l’Angleterre et QPR, l’Ukraine au Dinamo Kiev, puis deux saisons en Turquie avec Bursaspor. Ensuite, il a joué un an et demi en Finlande au HJK Helsinki (2015) avant de rejoindre le championnat suisse et Lausanne-Sport pour une pige de 6 mois. Après un an en Suède au AFC Eskilstuna, il est revenu en Finlande au RoPS. Puis le défenseur gauche a tenté sa chance au USA dans le club de Palm Beach, un an plus tard, en septembre dernier il a rejoint le Mexique et le club Sant’Angelo. Ce dernier va déjà quitter le continent américain pour retourner en Finalnde, à Salon Pallo. Quel parcours !

A voir : Taiwo : Son incroyable arrivée à l’OM, finales perdues, Gerets, Deschamps, les dessous de son départ