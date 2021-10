Ex OM: L’émotion de Taiwo

Ce mercredi à 19 heures, un match caritatif entre l’Unicef et la fondation de Didier Drogba aura lieu au stade Vélodrome. Une rencontre où les anciennes gloires de l’OM seront présentes…

Ce match est l’occasion de revoir Didier Drogba sur la pelouse du stade Vélodrome. Cette rencontre sera mise au profit des enfants en Côte d’Ivoire, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Dans l’équipe de l’ancien buteur de Chelsea, il y aura d’autres gloires olympiennes, telles que Niang, Boli, ou encore Djibril Cissé et Fabrizio Ravanelli. Dans les buts, Fabien Barthez sera là, ainsi que Jean-Pierre Papin sur le banc.

Taye Taiwo sera aussi présent, pour l’occasion il raconte dans les colonnes de La Provence, toute sa joie de refouler la pelouse olympienne :

Je suis ému– Taiwo

« Je suis ému, comme tous ceux qui ont eu l’occasion de revenir. Je vais rejouer avec Mamad’, Nasri, Beye, Cissé, et c’est dommage que Ribéry ne soit pas disponible. Et puis, être sur la pelouse avec Drogba et Ravanelli, c’est un bonheur. Surtout pour une cause qui concerne l’Afrique. » Taye Taiwo— Source: La Provence (11/10/21)

Le nouveau consultant Canal +, Samir Nasri aura lui aussi sa place dans le 11 de Didier Drogba. Plus surprenant, c’est JUL qui jouera relayeur à ses côtés. Le rappeur est notamment passé par les équipes de jeune à l’OM, et à la réputation d’être un bon footballeur.

Il reste des places entre 10 et 35 euros.

🚨Voici la composition du match des légendes de l’OM au Vélodrome pour le 13 Octobre ! On aura donc un milieu Jul – Nasri pour servir Drogba en pointe pic.twitter.com/0VCdzZSGpa — RAPLUME (@raplume) September 21, 2021

Taiwo voulait conduire le bus– Chimento

« Je me souviens de deux journées fantastiques, avec une foule impressionnante à chaque fois. On avait dû mettre 3 heures pour aller du Centre Bourse à la mairie la première fois ; la seconde, c’était très animé également. Il fallait faire attention, on était encadré par la police, la foule autour se précipitait, il y avait des fumigènes. Guy (Cazadamont) était à côté de moi et s’occupait de tout. On allait doucement, doucement, doucement, en première ; en haut ça gesticulait, ça tapait, le bus bougeait presque. Taiwo voulait conduire le bus, prendre le volant, je ne pouvais pas. J’ai juste reculé le siège pour qu’il s’assoie sur mes genoux et il a tenu le volant un mètre ou deux. » Yves Chimento— Source: La Provence