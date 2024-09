Mercato ex OM : Tavares refait le coup en Italie !

Nuno Tavares est sous la lumière des projecteurs. Sa prestation lors de son premier match avec la Lazio a été remarquée et louée par la presse italienne. Il a désormais un surnom plutôt élogieux : « Le roi su sprint. »

Malgré un match nul entre la SS Lazio et l’AC Milan (2-2) samedi soir, Nuno Tavares a su sortir du lot. L’arrière gauche portugais a délivré 2 passes décisives : la première pour Valentin Castellanos (62e) et la seconde pour Boulaye Dia (66e).

Tavares fait encore un gros début de saison !

Après un match sensationnel face à l’AC Milan, Nuno Tavares a montré au public italien l’étendu de ses capacités. Après une signature à Arsenal en juillet 2021 pour un montant de 8 millions d’euros, le défenseur a enchaîné les prêts : Olympique de Marseille, Nottingham Forest et maintenant la SS Lazio. À l’OM, Tavares s’est montré exemplaire en marquant 6 buts en 39 titularisations. Son prêt à Nottingham fut nettement moins bon. Le Portugais revient en force grâce à ce premier match avec la Lazio, où il a délivré 2 passes décisives.

La presse italienne séduite

Après ses performances contre l’AC Milan samedi dernier, Nuno Tavares a fait parlé de lui dans la plupart des journaux italiens. La Gazzetta dello Sport le qualifie de « révélation de la soirée » lui accorde la note de 6,5 sur 10. C’est 1,5 point de moins que Le Corriere dello Sport qui lui met la note de 8 sur 10 en le surnommant « roi du sprint » ou « fast and furious ». « Le peuple loue ce diable », peut-on lire dans le quotidien italien. « Personne n’a rêvé d’un Tavares comme celui-ci. Sans rodage, un rouleau compresseur. Deux passes décisives et il n’avait plus joué depuis février. Il a mis l’AC Milan dans son sillage. Il est sorti épuisé. »

