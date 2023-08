Mercato ex OM : Tavares va remplacer Lodi à Nottingham, on connait le montant du deal !

Nuno Tavares a trouvé un nouveau point de chute. C’est en Premier League à Nottingham que le Portugais va tenter de se relancer après un prêt plus que moyen à l’OM.

Nuno Tavares va quitter Arsenal. Après des négociations entre les deux clubs anglais un accord a été trouvé. L’ancien de l’OM partira à Nottingham en prêt payant de 2 millions de £ assorti d’une option d’achat de 12 millions non-obligatoire. Un nouvelle chance pour Tavares de montrer qu’il a le niveau de jouer dans le plus grand championnat du monde. Lui qui n’a jamais réussi à s’imposer à Arsenal et qui ‘entrait même plus dans les plans de Mikel Arteta.

Nuno Tavares and Murillo will both sign documents as new Nottingham Forest players today 🔴🌳 #NFFC

Arsenal will receive loan fee close to £2m plus £12m buy option clause not mandatory. €15m package to Corinthians for Murillo plus sell-on clause.

Next one, Nico Dominguez. pic.twitter.com/KMoK73faea

