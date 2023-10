Mercato ex OM : Un ancien coach marseillais pour sauver Naples du naufrage Rudi Garcia?

Depuis plusieurs semaines, Rudi Garcia est très mal en point avec le Napoli. D’après plusieurs médias, le coach français pourrait se faire remplacer et le nom d’un ancien entraîneur de l’OM est cité !

Depuis le départ d’Igor Tudor en juin dernier, l’Olympique de Marseille a connu trois entraîneurs : Marcelino, Pancho Abardonado en intérim et Gennaro Gattuso, fraîchement nommé ! Le Croate n’a pas encore retrouvé de banc et semble prendre du temps pour prendre une décision.

Tudor pour remplacer Rudi Garcia?

Il pourrait en revanche reprendre du service plus tôt que prévu ! En effet, d’après plusieurs médias dont Foot Mercato, Igor Tudor est cité dans la liste des probables remplaçants de Rudi Garcia à Naples. Marcelo Gallardo ainsi que Graham Potter sont aussi en haut de la liste.

Aurelio De Laurentiis aurait reçu des plaintes de la part de ses joueurs concernant l’ancien coach de l’OM, Lyon et le LOSC. Son avenir semble s’écrire loin du club de Serie A, anciennement coaché par Gennaro Gattuso qui est maintenant sur le banc marseillais.

🚨 Igor Tudor, Marcelo Gallardo et Graham Potter sont les favoris pour prendre la succession de Rudi Garcia. Les cadres du vestiaire du Napoli ont émis des plaintes auprès d’Aurelio De Laurentiis concernant Rudi Garcia. (@VFeuillette75 / @footmercato) pic.twitter.com/G9rCfLA7Fm — Actu Foot (@ActuFoot_) October 9, 2023

Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor

Dès l’arrivée de Gattuso, Léo Balerdi a fait le rapprochement entre le jeu proposé par Tudor et celui du coach italien :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »