Mercato ex-OM: un ancien joueur pisté en Italie ?

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2018 et 2023, Nemanja Radonjić a été transféré l’été dernier au Torino pour environ 2 millions d’euros. Peu convaincant dans le Piémont, l’international serbe pourrait rebondir dans un autre club italien.

Prêté par l’OM au Torino puis définitivement transféré l’été dernier pour une somme avoisinant les 2 millions d’euros, Nemanja Radonjić ne convainc pas dans le Piémont. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’ailier de 27 ans serait dans le viseur d’un autre club de Serie A.

A LIRE AUSSI: Concurrents OM : L’annonce de Pierre Sage sur le mercato lyonnais

🔴🇷🇸 Monza are interested in Nemanja Radonjić as Serbian winger could leave Torino in the January transfer window.

Talks already took place, several clubs are keen on signing Radonjić but Monza are pushing for former OM player.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/10O4dP3rtw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024