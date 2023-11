Mercato ex-OM: un ancien marseillais de retour en Ligue 1 ?

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2007 et 2015, un ancien attaquant olympien pourrait très prochainement rebondir en Ligue 1.

Après deux saisons à Al-Sadd, au Qatar, André Ayew avait fait le choix de revenir en Angleterre en février 2023 pour rejoindre Nottingham Forest où il a disputé 13 rencontres de Premier League. Libre de tout contrat depuis juillet dernier, le joueur passé par l’OM, Swansea ou encore West Ham pourrait finalement faire son come-back dans le championnat français huit ans après son départ de Marseille, et ce malgré des offres de Turquie, d’Arabie saoudite ou encore de la MLS.

A LIRE AUSSI: OM: Quel onze face à Lens ?

D’après les informations de Foot Mercato, le Ghanéen (114 sélections, 24 buts) serait en discussion avancée avec un club de première partie de tableau de Ligue 1 avec un dénouement qui pourrait intervenir d’ici la fin du week-end.

Le journaliste Felix Romark affirme via son compte X (anciennement Twitter) que le milieu offensif de 33 ans aurait trouvé un accord avec le Havre.

Andre Ayew to French League one side Le Havre is a done deal. 👊🏿 https://t.co/IyIq7vBqy8 pic.twitter.com/dYfIUMiI5V

— Felix Romark (@FelixRomark) November 11, 2023