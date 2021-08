Mercato ex OM : Un ancien minot signe au Red Star !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Stéphane Sparagna rejoint le Red Star ! Sans club depuis le début du mercato, il évolue cette saison en National.

Le défenseur central Stéphane Sparagna a enfin trouvé un club ! Il y a quelques semaines, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille était notre invité dans Débat Foot Marseille et nous faisait part de sa recherche de club. Etant libre et possédant des qualités indéniables, le minot a trouvé chaussure à son pied !

Le Red Star accueille Stéphane Sparagna !

En effet, ce mardi, le Red Star a officialisé la venue de Stéphane Sparagna. Le club parisien situé en banlieue nord à Saint-Ouen-Sur-Seine se félicite de la signature du joueur formé à l’Olympique de Marseille.

« Le Red Star tient un renfort de choix pour sa ligne défensive avec l’arrivée de Stéphane Sparagna, défenseur central expérimenté de 26 ans et pur produit de la formation marseillaise. Né dans la cité phocéenne en 1995, il fait ses gammes dans les équipes de jeunes de l’OM avant d’être lancé dans le grand bain par Marcelo Bielsa. (…) Avec l’arrivée de Stéphane Sparagna, le Red Star recrute un renfort de choix pour son arrière-garde, avec un élément qui a déjà évolué au plus haut niveau national. Son expérience ainsi que ses qualités dans le jeu aérien font de lui une recrue de premier choix, qui va sans aucun doute beaucoup apporter à l’effectif audonien. L’Etoile Rouge souhaite la bienvenue à Stéphane dans son nouveau club et lui souhaite beaucoup de réussite sous les couleurs audoniennes, avec le numéro 4 dans le dos ! » Source : Communiqué du Red Star (24/08/21)

Le @RedStarFC se renforce avec l’arrivée de Stéphane Sparagna ! Le défenseur formé par l’@OM_Officiel qui a également évolué à l’@AJA et à @boavistaoficial portera le numéro 4 ✪ #MercatoRedStar #Mercato — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) August 24, 2021

