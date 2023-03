Mercato OM: « Prolonger Guendouzi pour mieux le vendre? »

Arrivé à l’OM en provenance d’Arsenal en 2021, Mattéo Guendouzi devrait selon toute vraisemblance quitter Marseille à la fin de la saison. Il pourrait rejoindre la Premier League pour une somme comprise entre 30 et 40 millions d’euros. En fin de cycle après deux saisons passées à Marseille, Mattéo Guendouzi devrait quitter le club à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 23 est notamment courtisé par Aston Villa depuis le mois de janvier et pourrait poursuivre sa carrière en Angleterre. Cette saison, l’ancien gunners a perdu sa place de titulaire dans le onze de Tudor. Après une très bonne première saison, Guendouzi n’est pas parvenu à confirmer et peine à se montrer décisif. Notre journaliste Mourad Aerts expliquait sur les antennes de RMC que « le moment était venu pour les deux parties de se séparer. » À LIRE AUSSI : Mercato OM : Un argument important pour un retour de l’Ajax pour Balerdi ! Un transfert entre 30 et 40M € Les dirigeants marseillais espère vendre le milieu de terrain international pour une somme comprise entre 30 et 40 millions d’euros. Plusieurs écuries de Premier League, dont Aston Ville pourraient être disposées à s’aligner sur les exigences marseillaise pour s’attacher les services du joueur. Guendouzi dispute probablement ses derniers matchs sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. « Guendouzi avait clairement été identifié comme la poule aux yeux d’or. Sa cote a baissé. Je me demande si l’intérêt de l’OM ne serait pas de le prolonger et de le garder une saison de plus. Car je doute que les sommes sur lesquelles tablaient l’OM, une quarantaine de millions d’euros, arrivent cet été. Mais la tendance reste à un départ » Jonathan MacHardy – RMC (28/03/2023)

Il est en déséquilibre dans le jeu marseillais

“L’OM a déjà su travailler sur ce problème Guendouzi puisqu’on en parlait déjà au mois de décembre sur le marché hivernal. La problématique pour le joueur en lui-même c’est qu’aujourd’hui il a perdu de sa ferveur, de sa qualité et sûrement sa place en équipe de France. Je ne suis pas sûr que Guendouzi ait sa place dans la liste de Deschamps. Un gars qui a fait la coupe du monde, qui fait partie de l’effectif, qui se fait éliminer en finale, qui se retrouve remplaçant de l’Olympique de Marseille et qui sort au bout de 45 minutes ça fait cogiter et ça énerve le joueur. On connait le caractère de Guendouzi, c’est un joueur qui a besoin de grinta, de se défouler sur un terrain et ça il ne l’accepte pas. Et même quand il ne l’accepte pas il essaie de faire du mieux possible, mais malheureusement dans un poste et un rôle qui ne lui convient pas du tout. Il est en déséquilibre dans le jeu marseillais. Peut-être qu’ailleurs ce serait mieux, mais à l’OM aujourd’hui avec ce que propose Tudor dans son système, ça ne colle pas à l’image de Guendouzi.” Jean-Charles de Bono – Source : DebatFootMarseille (06/03/23)