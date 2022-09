Mercato ex OM : Un départ prévu pour Morgan Sanson?

Actuel coéquipier de Boubacar Kamara à Aston Villa, Morgan Sanson pourrait quitter la Premier League après une saison et demi chez les Villains !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à récupérer quelques millions de la vente de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le minot a quitté le club totalement libre. Il a rejoint l’ancien joueur de l’OM, Morgan Sanson à Aston Villa. Le club de Premier League pourrait cependant déjà se séparer du milieu français.

En effet, comme nous l’informe le journaliste belge Sacha Tavolieri, l’ancien joueur du MHSC est pisté par des clubs turcs qui ont encore leur mercato ouvert ! Le milieu de terrain intéresserait Galatasaray qui apprécie son profil et souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu.

Aston Villa devrait être approché pour un prêt dans les derniers jours de cette fenêtre de transfert. Il y a quelques semaines déjà, Steven Gerrard confirmait que son joueur pouvait quitter Aston Villa s’il le souhaitait. La porte était ouverte pour un départ du milieu de terrain.

« Morgan a été très professionnel, il a été calme, il s’est bien entraîné mais, en même temps, il est frustré par son temps de jeu .Je respecte cela, je comprends cela, donc si quelque chose atterrit pour Morgan qu’il veut partir, nous ne nous mettrons pas en travers de son chemin. En même temps, il s’entraîne bien et pousse pour revenir dans le cadre » Steven Gerrard – Source : BirminghamMail (19/08/22)

