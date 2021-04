Mercato ex OM : Un gros coup dur pour José Anigo !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille et faisant partie de l’épopée des Minots, José Anigo était sur le point de retrouver un banc. Le club algérien se serait rétracté selon La Provence.

La Provence nous informait ce lundi que José Anigo, ancien coach de l’Olympique de Marseille et latéral droit lors de l’épopée des Minots avait retrouvé un banc après des années passées en tant que dirigeant et manager en Grèce et en Angleterre.

LE CLUB ALGÉRIEN SE RÉTRACTE !

Le quotidien local affirmait qu’il était parvenu à un accord avec Le Mouloudia Alger pour un contrat de 18 mois assorti d’un salaire de 15 000€. Les supporters du club n’ont pas du tout accepté cette nouvelle et on « été vent debout contre cette nomination. » La direction algéroise, face à la pression mise par ses supporters, a décidé de se rétracter et de ne pas le faire signer.

