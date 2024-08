Mercato ex-OM : Un très gros coup dur pour Sanchez !

Alexis Sanchez est blessé. L’international chilien souffre d’une blessure par distraction myofasciale à la jambe gauche lors d’une récente séance d’entraînement. Cette douleur compromet son retour à l’Udinese.

Alexis Sanchez s’est fait une blessure musculaire, seulement onze jours après son arrivée à l’Udinese Calcio. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne jouera probablement le prochain match contre la Lazio, samedi prochain.

Le retour de Sanchez à l’Udinese

Alexis Sanchez, l’ancien joueur d’Arsenal, de l’Olympique de Marseille et de l’Inter Milan, a intégré l’Udinese il y a quelques jours.. Le Chilien de 35 ans avait déjà joué dans cette équipe entre 2006 et 2011. Il est revenu gratuitement le 10 août dernier, mais son retour est malheureusement marqué par une blessure musculaire.

La blessure de Sanchez

Selon l’Udinese Calcio, Alexis Sanchez a signalé une blessure par distraction myofasciale au niveau du jumeau médial de sa jambe gauche pendant l’entraînement. Le délai de récupération n’a pas été précisé par le club Italien. La durée des soins peut varier, les pires cas se situant aux alentours des six mois. Cet imprévu signifierait une absence de l’attaquant pour le match contre la Lazio, samedi prochain. Après un match nul face à Bologne la semaine dernière (1-1), les hommes de Kosta Runjaić ont besoin de remporter leu prochain match pour remonter dans le classement. Sanchez ne serait pas non plus présent avec l’équipe nationale du Chili, pour les éliminatoires de la coupe du monde. Les 43e du classement FIFA affronteront l’Argentine (06/09) et la Bolivie (10/09).

