Mercato ex OM : Une destination XXL pour Azpilicueta?

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille devenu un élément essentiel de Chelsea, César Azpilicueta plaîrait beaucoup au FC Barcelone ! ESPN affirme que le club catalan est attentif à sa situation !

L’Olympique de Marseille a pu observer la progression de César Azpilicueta de 2010 à 2012. Depuis, l’international espagnol a rejoint Chelsea et n’a plus lâché ce maillot ! Après plus de 400 matchs sous la tunique bleue, il pourrait quitter la Premier League.

En effet, selon les informations d’ESPN, César Azpilicueta a tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022, il pourra s’engager libre avec un club dès la fin de cette saison. Les Catalans, qui sont en difficulté financière, verrait d’un bon oeil son arrivée !

Remettre un peu d’expérience dans un vestiaire très jeune

Xavi, qui vient de reprendre le banc du club barcelonais aurait la volonté d’y ajouter un peu d’expérience. Avec plusieurs joueurs très jeune, le vestiaire du Barça vient d’accueillir Dani Alves et pourrait continuer à monter la moyenne d’âge avec Azpilicueta. L’Espagnol, âgé de 32 ans est très polyvalent et peut évoluer à tous les postes de la défense.

Chelsea tenterait toujours de lui proposer une prolongation de contrat mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Si la direction londonienne ne trouve aucune solution, Azpi pourrait bel et bien retrouver la Liga qu’il a quitté depuis 2010 lorsqu’il évoluait à Ossassuna, son club formateur.

L’agression de Zlatan sur Azpilicueta

Ce dimanche, César Azpilicueta a joué un match face à la Suède avec l’Espagne. Le défenseur s’est heurté à Zlatan Ibrahimovic qui l’a percuté lors d’un coup de pieds arrêté. L’image de l’ancien joueur du PSG qui a violemment bousculé l’ancien marseillais a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Malgré tout, l’Espagnol s’est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar !

« Se qualifier pour une Coupe du Monde est une fierté, d’autant plus que c’est un exploit pour lequel l’équipe nationale s’est beaucoup battue dans des situations difficiles mais a bien fini. Les fans et le groupe l’ont mérité » César Azpilicueta – Source : Zone mixte (14/11/21)