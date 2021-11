Mercato OM : Un départ concrétisé en fin de saison (pour 3 à 4M€) ?

Comme son prédécesseur, Pablo Longoria a du mal à réaliser des transferts dans le sens des départs. Le président de l’OM a été contraint de prêter plusieurs éléments faute de mieux, il pourrait cependant récupérer une petit chèque en fin de saison si Elche assure son maintien en Liga…

Poussé vers la sortie par l’OM cet été, l’attaquant Dario Benedetto a trouvé un point de chute en Liga, à Elche. L’ancien joueur de Boca y a retrouvé un de ses compatriotes, l’ancien milieu du PSG, Javier Pastore. Benedetto a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 12 matches de Liga. Si ce dernier a joué dès la seconde journée en entrant 23 minutes face à Atlético Madrid, il n’est pas toujours dans le onze de départ. Ce dernier a enchainé plusieurs titularisations, avant de retrouver un statut de remplaçant depuis 4 matches… Il pourrait être relancé face au Betis comme l’explique AS…

A lire : Mercato : Premier bilan très mitigé pour les joueurs prêtés par l’OM…

3 à 4 M€ pour Benedetto si Elche se maintient ?

En effet, le média espagnol explique que les performances du buteur argentin devraient augmenter au fur et à mesure que la compétition progresse. Benedetto est prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OM et « l’idée est qu’il puisse continuer dans ce qui peut être considéré comme sa maison, compte tenu de sa relation avec la propriété et les actionnaires. » Pour rappel, l’Equipe avait expliqué que l’option d’achat du prêt de Dario Benedetto est de 3 à 4 millions d’euros. Un montant limité quand on sait que l’OM avait déboursé 14M€ pour le faire venir de Boca…

Le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, n’a pas manqué de souligner les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche. Qui s’est déjà montré décisif…

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)