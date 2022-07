Mercato ex OM : Une nouvelle porte de sortie pour Cuisance !

Alors qu’il ne semblait pas vouloir quitter le Bayern Munich, Mickaël Cuisance est parti à Venise la saison dernière. Si le club est redescendu en Serie B, le milieu pourrait retrouver la première division italienne selon Foot Mercato.

Alors qu’un avenir brillant semblait attendre Mickaël Cuisance, il n’a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Le milieu de terrain qui appartenait au Bayern Munich n’a pas convaincu la direction de l’OM de le conserver.

Cuisance au Torino?

Après des mois sans jouer dans le club allemand, il a décidé de le quitter afin de rejoindre Venezia qui était alors en Serie A. Après une dizaine de matchs dans le championnat italien et une descente du club en Serie B, il pourrait rester en première division !

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait rebondir au Torino. Il aurait tapé dans l’oeil de la direction turinoise lors de ses matchs en Serie A la saison dernière. Les négociations tourneraient autour de 6 millions d’euros.

J’en suis sur, j’aurai mes minutes de jeu – Michaël Cuisance

À travers une interview accordée à Bild en décembre 2021, Michaël Cuisance ne perdait pas espoir quant à un avenir du côté du Bayern Munich. S’il souhaitait s’imposer en Bavière, il a passé une fin de saison à Venise où il n’a pas été conservé. Il devra tenter de convaincre au Torino…

« Pourquoi je ne reviendrais pas au Bayern Munich? Le mercato s’ouvre le 1er janvier, nous commençons l’entraînement le 2 janvier. Nous allons nous asseoir et parler de la situation. Dans ma situation, je veux plus de missions, de minutes. Bien sûr ! J’ai ce qu’il faut pour jouer régulièrement pour un club comme le Bayern. Je suis convaincu de ça. Mais j’ai rarement eu l’occasion de le faire. Sous Hansi Flick seulement en fin de saison, avec Julian Nagelsmann principalement en préparation. J’ai joué à un jeu où je ne faisais pas de mon mieux. C’était ça. Je montre aux entraîneurs ce que je peux faire chaque jour. Mais je ne peux pas lui en vouloir : on a fait une super première partie de saison ! Non, je n’ai aucun regret. (…) Ce qui est dit ou écrit en public est pour moi secondaire. Et j’ai confiance en mes forces. Ce n’est pas facile, mais je connais cette situation depuis longtemps. Je dois rester fort dans ma tête, alors j’en suis sûr : j’aurai mes minutes de jeu. » Michaël Cuisance – Source : Bild (22/12/2021)