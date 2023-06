Mercato ex OM : Une nouvelle vient de tomber et ça ne devrait pas plaire à Tudor !

Un temps pressenti du côté de la Juventus, Igor Tudor ne devrait finalement pas rejoindre Turin. Le club vient d’annoncer que l’entraineur en place Massimiliano Allegri sera conservé.

Le départ d’Igor Tudor de l’OM est confirmé depuis peu et on sait déjà qu’il ne rejoindra pas la Juve, malgré les rumeurs des derniers mois. La direction du club piémontais vient de confirmer Massimiliano Allegri à son poste, comme le relaye Fabrizio Romano. Le directeur général de la Vieille Dame Maurizio Scanavino s’est montré très clair au moment de tirer le bilan de la saison 2022-2023 au micro de Sky Sport.

Juventus GM Maurizio Scanavino: “We can confirm that Massimiliano Allegri has never been under discussion, his job was never at risk”. ⚪️⚫️ #Juventus

“We are sharing our long-term plan with Allegri, our relationship is strong”, he added to Sky Sport. pic.twitter.com/EIBqOtDaEq

