Mercato ex OM : Valbuena ne ferme pas la porte à un retour en France !

Libre de tout contrat après son départ de l’Olympiakos, Mathieu Valbeuna recherche activement un club et ne se ferme pas la porte à un retour en Ligue 1 !

Après des années en Grèce à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena est maintenant libre de tout contrat. Il peut donc s’engager avec un club gratuitement. L’international français est d’ailleurs à la recherche d’un nouveau challenge afin de continuer sa carrière de footballeur.

Valbuena irait jusqu’en Ligue 2 pour Bordeaux !

A 38 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne compte pas prendre sa retraite tout de suite. Il envisagerait même un retour en Ligue 1 voire en Ligue 2 si cela était possible ! Sur RMC ce lundi, il s’est exprimé à ce sujet, expliquant que c’était une véritable possibilité.

« Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps, a rappelé Mathieu Valbeuna au micro de RMC. Ma priorité n’est pas de rester en Grèce. La France ? Pas forcément, mais ça dépendra. On verra. Je veux un projet où je prendrai du plaisir à jouer, à aider les jeunes et à inculquer des valeurs de travail. Bordeaux, c’est sûr que ce serait la belle histoire, reconnaît celui qui a porté ce maillot en équipe de jeunes entre 1993 et 2003. Ce serait le seul club en Ligue 2 qui serait intéressant pour moi »

Montpellier dans le viseur

Mathieu Valbuena n’en a cependant pas fini avec le football de haut niveau. L’ancien olympien chercherait un dernier challenge, en France, si possible. Selon Mohamed Toubache-Ter, « Petit Vélo » aurait même proposé ses services au Montpellier Hérault SC et serait dans l’attente d’un retour du club héraultais.

Il veut Montpellier & attend un retour du board… bien que ce dernier soit pas emballé, pr le moment. #MHSC https://t.co/61ihz3Mldr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2023

Laurent Nicollin ne serait cependant pas vraiment intéressé par l’ancien marseillais, pour le moment…