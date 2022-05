Mercato ex OM : Un dernier challenge pour Villas-Boas à la Coupe du Monde au Qatar?

L’Olympique de Marseille et André Villas-Boas se sont séparés il y a plus d’un an. Le coach portugais n’a pas retrouvé de nouveau club. Selon le média les Lions de l’Atlas, AVB pourrait reprendre la sélection marocaine pour le Mondial 2022 !

A son départ de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas avait exprimé sa volonté de devenir président du FC Porto après l’annonce sa retraite en tant qu’entraîneur. Pour le moment, le Portugais n’a pas trouvé de dernier challenge avant de stopper sa carrière.

AVB pour remplacer Vahid Halilhodzic?

Il exprimait notamment sa volonté d’entraîner une sélection nationale pour une compétition internationale. L’Euro 2020 qui a eu lieu en 2021 à cause du COVID l’a échappé, il pourrait donc être tenté par une aventure lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

A LIRE AUSSI : OM : Remplacer Kamara sera un casse-tête !

D’après le média Les Lions de l’Atlas, AVB aurait trouvé ! Après le licenciement attendu de Vahid Halilhodzic, Villas-Boas se verrait bien reprendre le flambeau de la sélection marocaine. Le Bosnien avait ses jours comptés depuis quelques semaines, surtout après des problèmes avec certains cadres.

Exclu : Vahid Halilhodzic licencié, André Villas-Boas pour le remplacer – 🦁

Ce 2 mai est jour de fête pour les marocains, doublement pour les supporters des Lions de l’Atlas qui réclamaient le…

#AndréVillasBoas #VahidHalilhodzic

En savoir plus :https://t.co/NRFXl80k5o pic.twitter.com/9RABvpBPv0 — Lions de l’Atlas (@lionsdelatlass) May 2, 2022

Une bonne nouvelle pour Amine Harit?

Si cela pourrait faire plaisir aux supporters marseillais de revoir Villas-Boas sur un banc, cela pourrait être une bonne nouvelle pour Amine Harit ! En effet, le milieu offensif qui évolue à l’OM n’a pas retrouvé la sélection depuis quelques mois maintenant et espère la retrouver.

Avec le départ annoncé de Vahid Halilhodzic et la venue d’un coach qui suit l’évolution de l’OM depuis plusieurs années, il pourrait rapidement retrouvé son maillot internationale et ainsi participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

« La Coupe du Monde? Bien sûr que j’y crois ! La sélection me manque ! Je ne fais pas ces déclarations parce que j’ai vu qu’ils se sont qualifiés mais parce que j’ai juste envie de jouer un Mondial ! Si j’avais pu venir à tous les rassemblements, je serais venu. Il y a eu des choses, des décisions qui ne dépendent pas que de moi. Mais si je suis à ce niveau-là, je suis désolé mais ça serait incompréhensible pour moi de ne pas y être. Ce serait dommage de se passer des très bons joueurs qu’on a à disposition : Zyech (Hakim), Mazraoui (Noussair) ou moi-même. Il y a quarante millions de personnes qui vont être derrière nous. Être privé de ce bonheur serait dommage. Il faut que tout le monde mette son ego de côté et qu’on aille kiffer tous ensemble ! » Amine Harit – Source : Dauphiné Libéré (02/05/22)