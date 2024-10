Mercato ex OM : Vitinha blessé et en difficulté, le Genoa prêt à relancer une star en perdition ?

Vitinha a beaucoup divisé les supporters de l’Olympique de Marseille durant son passage au club. Désormais au Genoa, il n’arrive pas à marquer pourrait voir débarquer un sacré concurrent !

Vitinha n’a pas marqué le moindre but avec le Genoa en 9 matchs et 653 minutes passées sur le terrain. Blessé, l’attaquant portgais pourrait voir débarquer une ancienne star italienne en la personne de Mario Balotelli. Selon le journaliste Alfredo Pedullà, le coach Alberto Gilardino aime beaucoup Mario Balotelli, et a déjà discuté avec l’attaquant libre de tout contrat. « Il existe une volonté mutuelle mais l’approbation de des actionnaires est nécessaire. »

Balotelli vers le Genoa ?



S’il n’a pas trouvé le chemin des filets dans ce match qui s’est conclu par un nul (2-2), une vidéo de l’attaquant portugais a enflammé X (ex-Twitter).

On y voit l’ancien de Braga se lancer dans un rush, se jouer de deux défenseurs en passant notamment un petit pont au passage. Cela se termine par une faute à l’entrée de la surface. Cependant de nombreux internautes ont souligné le fait que le reste de son match avait été très moyen, pour ne pas dire mauvais.

Il était catastrophique. Sa seule « bonne » action du match. — Zed #19🏆🔴⚫️🔻🔻🔻 (@Ziggy_Small) August 18, 2024

C’est le seul truc du match le reste catastrophique — Loic massilia (@MassiliaLoic) August 18, 2024

Bref, comme d’habitude avec Vitinha, il fait beaucoup parler (et ne marque pas)…

