Mercato : Florian Thauvin aurait sauver l’OM lors de son départ à Newcastle !

Dans une vidéo publiée par le compte officiel de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a avoué être parti pour aider le club pour que ce dernier ne dépose pas le bilan. C’est en effet ce que lui avait dit Vincent Labrune, alors président de l’OM à ce moment-là.

Clap de fin pour Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille. Nouveau joueur des Tigres au Mexique, l’ailier français quitte le club pour la deuxième fois du sa carrière. En effet, en 2015, Flotov rejoint Newcastle en Angleterre où il ne sera pas au niveau. Une saison et demie plus tard, retour à l’expéditeur, Thauvin retourne à Marseille et régale les supporters pendant 6 ans.

l’om aurait pû déposer le bilan !

Dans un entretien avec Eric Di Meco, Florian Thauvin est revenu sur ses années marseillaises. Le nouveau joueur des Tigres a exprimé les réelles raisons de son départ de l’OM pour Newcastle. Selon lui, Vincent Labrune lui aurait demandé de quitter Marseille urgemment car sans les fonds récoltés par ce transfert, le club aurait dû déposer le bilan !

« Je vais vous faire une révélation qui va peut-être étonner plus d’une personne… J’avais dis que je dirai la vérité… Tout le monde s’était posé la question quand on m’avait vu discuter avec Vincent Labrune. Personne n’a connu la vérité donc je vais la dévoiler aujourd’hui parce que comme tout le monde le sait, ça s’arrête pour moi. Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je pense que c’est le moment de le dire. Si je pars, à l’époque, c’est parce que Vincent Labrune avait absolument besoin de rentrer des fonds. Et s’il ne rentrait pas 20 millions d’euros, le club déposait le bilan. » Florian Thauvin – Source: OM (26/05/2021)