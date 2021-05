Mercato OM: Un joueur en fin de contrat pourrait prolonger d’un an !

Alors que la prolongation de Jordan Amavi a été officialisée il y a quelques semaines, l’OM pourrait proposer une pige supplémentaire à Yuto Nagatomo. Le Japonais de 34 ans, décevant en début de saison et plus en jambes sur la fin, pourrait être la doublure d’Amavi encore une saison.

Et si Nagatomo était finalement Marseillais la saison prochaine ? Pas très en forme lors du début de saison, le latéral gauche japonais pourrait recevoir une offre de Pablo Longoria dans laquelle il verrait une possibilité de rester encore un peu sous le maillot marseillais. Cette information de La Provence arrive seulement quelques semaines après l’officialisation de la prolongation de contrat de Jordan Amavi à l’Olympique de Marseille.

le départ de sakai comme déclencheur ?

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a confirmé le départ de Hiroki Sakai. Le latéral japonais permettait à ses coachs d’avoir un joueur qui possède une certaine polyvalence en défense. Pour l’instant, le seul latéral sûr d’être Marseillais la saison prochaine, c’est Jordan Amavi. Sakai avait livré un message d’adieu aux supporters sur ses réseaux sociaux.

« En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matchs joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sanpaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA. » Hiroki Sakai – Source Instagram