Mercato : Fonseca résigné ? L’OM attend le clash ?

L’entraineur espagnol Marcelino serait en tête de liste pour s’installer sur la banc de l’OM après l’échec Gallardo mais l’OM n’aurait pas renoncé à Paulo Fonseca… Plusieurs infos contradictoires entourent ce dossier !

L’OM lorgne sur Paulo Fonseca et des discussions avancées ont été évoquées. Mais pour le président du LOSC, un départ est à exclure. Olivier Létang a déclaré ceci : « Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du LOSC l’année prochaine. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. Il a eu l’honnêteté de m’informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J’aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff. Paulo est bien au Losc et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Létang ferme la porte, Fonseca résigné ?

Si pour plusieurs médias ou journalistes, le technicien portugais accepte le refus de son, ce n’est pas le même son de cloche partout. En effet, notre confère de la Provence, Fabrice Lamperti explique : « C’est déjà fini pour Paulo Fonseca à l’OM alors qu’il avait vraiment envie de venir et en avait informé sa direction. Mais Lille s’est montré inflexible ; Fonseca doit honorer sa dernière année de contrat. Et l’OM cherche toujours un entraîneur. »

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀, spécialiste du football portugais et journaliste sur RMC, explique même que Fonseca veut profiter de cette offre de l’OM pour obtenir plus de garanties sur le mercato. « Face à l’intérêt de l’OM, Paulo Fonseca ne devrait pas forcer son départ du LOSC. Mais le club va devoir avoir le moyen de ses ambitions la saison prochaine. »

L’OM envisage un clash entre le LOSC et Fonseca ?

Cependant, selon Footmercato, l’OM n’aurait pas fermé ce dossier complétement. « Seule solution éventuelle pour le club phocéen de finaliser l’arrivée du coach portugais, que ce dernier ne parte au clash avec son club pour forcer son départ. Selon nos informations, c’est une option sérieusement envisagée par le board marseillais. »

Une attitude que le journaliste Daniel Riolo semblait sous entendre hier. « Journée complètement folle a l’OM… sur dossier Fonseca. Ce matin non. A midi nego avancées. Et ce soir c’est fini. Fonseca a accepté la décision de son club sans forcer la sortie. L’OM n’avait pas contacté le club mais directement le coach. Attitude pas très clair. »

Ce début de mercato ne manque pas de rebondissements, mais le temps passe et l’OM n’a pas trouvé encore son entraineur.