Mercato Coach OM : Riolo s’inquiète !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

La journée de dimanche a été particulièrement agitée à l’Olympique de Marseille. Après le refus de Marcelo Gallardo, le club marseillais s’est heurté au refus catégorique du LOSC concernant son plan B, Paulo Fonceca. Daniel Riolo a donné son sentiment sur la gestion du dossier du remplacement de Tudor. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’Olympique de Marseille s’est mis en quête du successeur d’Igor Tudor. Marcelo Gallardo était la priorité numéro de l’OM, mais ce dernier a finalement refusé la proposition des dirigeants marseillais, apprenait-on dans la nuit de samedi à dimanche. La réaction du board olympien n’a pas traîné. L’entraîneur du LOSC Paulo Fonceca est alors devenu la nouvelle cible prioritaire. Mais après seulement quelques heures de tractations, le LOSC a mis un terme aux spéculations concernant l’avenir du coach portugais. « Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du Losc l’année prochaine, assure dans un communiqué relayé par RMC Sport Olivier Letang, président lillois. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du Losc. Il a eu l’honnêteté de m’informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J’aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff. Paulo est bien au Losc et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

A lire aussi : Mercato OM : Fabrizio Romano confirme, Longoria s’est fait doubler !

Journée complètement folle a l’OM… sur dossier Fonseca. Ce matin non. A midi nego avancées. Et ce soir c’est fini. Fonseca a accepté la décision de son club sans forcer la sortie. L’OM n’avait pas contacté le club mais directement le coach. Attitude pas très clair. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 18, 2023

Un manque d’anticipation déconcertant selon Riolo

Sur son compte Twitter, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas manqué l’occasion de commenter cette journée rocambolesque…

« Journée complètement folle a l’OM… sur dossier Fonseca. Ce matin non. A midi « négo » avancées. Et ce soir c’est fini. Fonseca a accepté la décision de son club sans forcer la sortie. L’OM n’avait pas contacté le club mais directement le coach. Attitude pas très clair. (…) On va commencer à s’interroger sur la gestion du coach à l’OM non ? La journée et les va et vient révèlent un manque d’anticipation déconcertant ! » a ainsi déclaré le journaliste sur son compte Twitter

A lire aussi : Mercato OM : Mohamed Bouhafsi élimine le plan B pour le coach !