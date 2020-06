Mercato franco-français : Un bon moyen de sauver les clubs?

Ce samedi, le journal L’Equipe explique ce qu’il devrait se passer avec ce nouveau mercato entre clubs français qui débutera ce lundi. Selon plusieurs acteurs du football, cela devrait en sauver certains.

Avec la crise du coronavirus qui a frappé le monde, le mercato n’a toujours pas de date d’ouverture pour cet été 2020.

il y a peu de gros acheteurs en France — POLI

La LFP a décidé ce vendredi de fixer une date d’ouverture pour les transferts entre clubs français au 8 juin soit lundi prochain. Interrogé à ce sujet, Raffaele Poli, cofondateur de l’Observatoire du football explique comment se passent les transactions entre clubs français en temps normal.

« Clairement, la Ligue 1 réalise ses meilleures ventes à l’étranger, en particulier en Premier League qui a payé à elle seule 120 M€ par an en moyenne aux clubs français entre 2010 et 2019, un flux financier sans équivalent sur le marché des joueurs. À l’inverse, il y a peu de gros acheteurs en France sauf le PSG avec Mbappé, ou Monaco et Lyon qui achètent de jeunes joueurs en France mais pas non plus à 40 ou 50 M€, plutôt 15 ou 25 maximum. »

Raffaele Poli – Source : L’Equipe



Un moyen d’amortir les pertes?

Pour Christophe Lepetit, responsable des études économiques du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES), ces transactions, même peu onéreuses, pourront faire du bien aux clubs en difficulté. . « Ces quelques plus-values de cessions avant le 30 juin vont contribuer à amortir les pertes de la saison, même si les clubs qui gagnent plutôt de l’argent sur les transferts internationaux n’en profiteront pas beaucoup »