OM: Courtisé par des grands clubs, ce joueur ne regrette pas son départ de Marseille

Originaire de Marseille, Jérémie Boga rejoint Chelsea à l’âge de 12 ans. Aujourd’hui le joueur s’épanouit à Sassuolo en Série A, où il réalise une superbe saison…

Jérémie Boga joueur talentueux né à Marseille mais qui n’a jamais joué dans le club olympien. Très courtisé en Italie après sa superbe saison avec Sassuolo, il ne regrette pas d’avoir quitté tôt la ville de Marseille :

un choix que j’assume– boga

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Proposé et supervisé en Premier League, le montant de transfert de Caleta Car serait trop faible ?

« C’est un choix que j’assume depuis toujours. On avait plusieurs options en France. Avant de partir, on a eu le choix. Quand j’ai fait l’essai à Chelsea, le projet m’a marqué et je ne regrette pas du tout parce que mes années de formation se sont très bien passées, parce qu’on a tout ce qu’il faut pour travailler et progresser. Je pense que c’est l’un des meilleurs centres de formation d’Angleterre, et même dans le monde parce qu’on a gagné beaucoup de titres, la Youth League. J’assume totalement mon choix d’être parti si tôt. » Jérémie Boga – Source: RMC Sport (04/06/2020)