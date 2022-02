Mercato : Gameiro livre sa version de son non-transfert à l’OM !

Cité avec insistance comme une piste de l’Olympique de Marseille cet été, Kevin Gameiro a finalement rejoint le Racing Club de Strasbourg. L’attaquant est revenu sur son non-transfert au micro de RMC.

Cet été, de nombreux noms ont été cités pour venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, très amoindri par les départs en fin de contrat. Pour le coach argentin, il fallait tout reconstruire pour cette nouvelle saison et repartir sur de bonnes bases.

J’ai fait le choix de ne pas aller à l’OM. C’est un choix personnel et familiale — Gameiro

Il a notamment jeté son dévolu sur Kevin Gameiro. L’ancien attaquant de Valence et de l’Atletico Madrid était en discussions avancées avec le club, le président marseillais ainsi que le coach Sampaoli… Mais finalement le transfert ne s’est pas fait.

Gameiro a rejoindre le Racing Club de Strasbourg et semble s’épanouir dans l’effectif alsacien qui est actuellement 4e de Ligue 1 et lutte pour une place sur le podium. Interrogé par ses coéquipiers dans Le Vestiaire de RMC, il a confirmé avoir eu des contacts avec l’OM.

« Rejoindre l’OM? Oui c’était vrai. (Rires) Marseille était très intéressé. J’ai eu le président (Longoria, ndlr) et le coach (Sampaoli, ndlr). Je connaissais les deux de l’Espagne. Il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques entre nous… Il y avait beaucoup d’excitation de ma part. Et après j’ai fait le choix de ne pas aller à l’OM. C’est un choix personnel et familiale on va dire. Aujourd’hui, je ne regrette en aucun cas mon choix. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance. On gagne des matchs ! » Kevin Gameiro – Source : RMC

🗣💬 « C’est vrai l’histoire de Marseille ? » Dans #LeVestiaire @rcsa, Kévin Gameiro répond cash à la question de son coéquipier Alexander Djiku sur l’opportunité pour l’ancien Parisien de rejoindre l’OM l’été dernier. 🗓 #LeVestiaire spécial @rcsa, lundi 21h00 sur @rmcsport 1 pic.twitter.com/U2QSBUtkNS — RMC Sport (@RMCsport) February 13, 2022

Cette déclaration de l’attaquant semble évincer les semaines de fronde des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. En effet, en tant qu’ancien parisien, Gameiro n’était pas vraiment le bienvenu au Vélodrome. Supporter assumé du PSG, il a eu quelques sorties médiatiques qui n’ont pas plu aux Marseillais.

Selon plusieurs médias au moment des faits en juillet / août dernier, c’est surtout la pression des supporters qui a fait que Gameiro a rebroussé chemin pour rejoindre l’OM.