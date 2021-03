Mercato : Gili explique pourquoi il ne prendrait ni Lafont ou Larsonneur à l’OM

La succession de Steve Mandanda est de plus en plus au cœur des sujets. Le gardien de 35 ans n’est plus aussi efficace que dans sa jeunesse. Longoria chercherait donc un jeune gardien pour remplacer le capitaine marseillais. Deux noms ressortent souvent pour prendre la place de Mandanda dans le but olympien: Larsonneur et Lafont.

MOI, je prends ni l’un, ni l’autre — Gérard gili

Pour Gérard Gili, invité dans notre émission, recruter l’un de ses deux gardiens serait une mauvaise idée.

« Larsonneur n’est pas bon dans la surface, il ne sort jamais et Lafont est beaucoup trop inconstant. On reproche à Mandanda de faire une faute de temps en temps et on veut le tuer ici. S’il (Lafont) fait ça à Marseille, au bout de deux matchs il ne pourra plus jouer. Trop inconstant, il a un problème de concentration qui fait que c’est un coup oui, un coup non. Il faut autre chose, à mon avis. Moi, je ne prendrai ni l’un, ni l’autre. » Gérard Gili – Source: Football Club de Marseille