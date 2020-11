Mercato : Giroud à l’OM, bonne idée ? « Je prends » vs « ça m’a gonflé »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre invité Constant Wicherek, et notre journaliste Mourad Aerts ont évoqué le mercato de l’OM et notamment la rumeur envoyant Olivier Giroud à Marseille…

Longuement annoncé du côté de l’OM, depuis quelques saisons, le buteur de l’Équipe de France a toujours écarté cette option malgré un temps de jeu parfois limité en Premier League.

giroud moi je prends ! – constant wicherek

« Je reste persuadé que dans le système d’André Villas-Boas, ou c’est minimaliste il te faut devant soit un mec qui prend la profondeur soit un vrai pivot. Giroud c’est un joueur qui fait remonter le bloc et qui va te mettre des buts, c’est une certitude. Si on prend que le joueur, moi je prends. »

Constant Wicherek – Source : DFM (19/11/2020)

giroud ? ça m’a gonflé – mourad aerts

« Giroud on sait que l’OM a été dessus, on sait que l’OM a voulu le faire venir. On était prêt à faire de gros efforts, il a dit que ça l’intéressait pas. De revenir toujours sur le même profil, la même personne ça manque d’amour-propre. Personnellement, j’admire sa carrière et le joueur qu’il est pour ce qu’il a réalisé. Ce n’est pas Karim Benzema ni Luis Suarez mais avec ses qualités il fait le maximum. Il marque des buts, a joué dans de grands clubs et a gagné des titres. Mais pour l’OM ça m’a gonflé. »

Mourad Aerts – Source : DFM (19/11/2020)