Mercato : Grand nettoyage à Chelsea… des affaires à saisir par l’OM ?

Chelsea est prêt à faire le grand ménage cet été, le club anglais qui a recruté à tour de bras pourrait cette fois se séparer d’une douzaine de joueurs lors du mercato estival à venir. y’a-t-il des affaires à saisir par l’OM ?

Avec 13 recrues et 600 millions d’euros dépensés lors des deux derniers mercatos, les Blues se penchent déjà sur le marché des transferts estival. À en croire la presse britannique, ils ne devraient pas être autant prolifique cet été.

Selon The Ahtletic, la priorité serait de dégraisser et tous les joueurs libres en juin 2024 devront soit prolonger, soit prendre la porte à l’intersaison. C’est le cas de Mason Mount, Chrisitan Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Mateo Kovacic, César Azpilicueta et Ruben Loftus-Cheek.

Négocier pour les joueurs en fin de contrat

Ils se penchent aussi sur les joueurs libres en 2025, à qui il reste donc deux ans de contrat, afin d’anticiper. Hakim Ziyech, Édouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Conor Gallagher, Kai Havertz ou encore Ben Chilwell sont concernés.

Enfin, l’Inter Milan ne souhaiterait pas conservés Romelu Lukaku, qui aimerait pourtant rester. Mais Chelsea ne souhaite pas un retour de son joueur et devra donc lui trouver un point de chute cet été.

Anticiper les départs

Pour l’OM, ce sont des opportunités à ne pas manquer. Si les Blues souhaitent à tout prix vendre leurs joueurs en fin de contrat, les dirigeants Marseillais pourraient réussir à bien négocier. En cas de départ de Matteo Guendouzi et de vente définitive de Pape Gueye (prêté au Séville FC pour cette fin de saison), les profils de Mason Mount, de Kai Havertz ou de Ruben Loftus-Cheek sont bien évidement intéressants, même si les salaires et la cote de ces joueurs semblent être un énorme obstacle à cette idée…

Nuno Tavares, qui n’a pas convaincu Igor Tudor et Pablo Longoria, devrait retourner à Arsenal cet été. Ben Chilwell pourrait être un profil intéressant pour le remplacer. César Azpilicueta pourrait aussi revenir au club afin de renforcer la défense mais son nom est souvent évoqué du côté du FC Barcelone…

Au vu de la fin de saison des Olympiens et des derniers mercato sous l’ère Longoria, un grand ménage pourra être fait et les dirigeants Marseillais pourraient tenter quelques coups…

