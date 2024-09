Mercato : Guendouzi et un possible retour à l’OM ?

Au cours d’un entretien accordé à FreeFoot, Mattéo Guendouzi a évoqué la possibilité d’un retour à l’Olympique de Marseille. L’international français a néanmoins précisé que ce renouveau avec l’OM n’aurait pas lieu avant un certain temps. Sa seule préoccupation, pour le moment, est la réussite de sa nouvelle équipe : La Lazio.

Mattéo Guendouzi a joué 2 ans à l’Olympique de Marseille. Il a inscrit 10 buts en 103 matchs. Le natif de Poissy (Yvelines) a ensuite rejoint la SS Lazio sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, le 30 août 2023.

C’est un club que j’ai dans mon cœur — Guendouzi

🎙️Mattéo Guendouzi 🇫🇷 : « Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur ! C’est un club que j’ai dans mon cœur. » 📹 @FreeFoot#TeamOM #ExOM pic.twitter.com/6qWQiHW3xs — MercatOM (@Mercat_OM) September 25, 2024

Mattéo Guendouzi partage son amour pour l’Olympique de Marseille lors d’un entretien accordé à FreeFoot. « Ça peut-être une belle opportunité dans le futur », révèle l’ancien numéro 6 de l’OM. « C’est un club que j’ai dans mon cœur, tout le monde le sait. J’ai passé 2 magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters et pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront que ce soit cette saison ou dans le futur. »

« Le présent c’est la Lazio »

L’international français poursuit en évoquant sa saison actuelle dans son nouveau club. « Maintenant je suis très heureux à la Lazio », confie Mattéo Guendouzi. « Ça se passe super bien, je prends du plaisir et on joue la coupe d’Europe. Il y a aussi des joueurs qui sont passés par l’Olympique de Marseille comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot, donc aujourd’hui je pense au présent et le présent c’est la Lazio. C’est le plus important actuellement », conclut-il.

