OM: ce journaliste de l’Equipe prévient les supporters marseillais pour De Zerbi !

Vincent Duluc a donné son avis sur le style de jeu caractéristique de Roberto De Zerbi, hier sur le plateau de L’Équipe de Greg. Il a notamment parlé de la complexité pour les joueurs de s’adapter sur le long terme.

L’Olympique de Marseille a très bien commencé sa saison ! Invaincus pour l’instant (4 victoires et 1 nul), les hommes de Roberto De Zerbi sont considérés comme les principaux concurrents du Paris Saint-Germain cette saison. Les deux équipes occupent d’ailleurs la première place de Ligue 1, égalités avec l’AS Monaco (13 points).

Les joueurs lâchent un peu plus sur la durée

🔵 De Zerbi coach : meilleure chose qui soit arrivée à l’OM depuis 15 ans ? 🗨️ @vincentduluc : « Parfois, les joueurs lâchent un peu sur la durée… » #EDG pic.twitter.com/97Gjbw69Ox — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 24, 2024

Vincent Duluc a commencé par décrire la façon de penser de Roberto De Zerbi. « C’est un entraîneur dogmatique, c’est à dire qu’il faut s’adapter à ce qu’il pense du jeu plutôt que l’inverse », a expliqué le journaliste. « Ce style de jeu use un peu plus parce que l’exigence qui tourne autour du dogme force à se plier encore et encore, donc les joueurs lâchent un peu plus sur la durée. On l’a vu avec Bielsa, avec Tudor et avec Sampaoli. Ça demande énormément d’énergie et d’intensité donc c’est compliqué à garder », a-t-il ajouté.

« C’était compliqué »

Le journaliste sportif (et romancier) a poursuivi en évoquant la saison de Roberto De Zerbi à Brighton. « L’an passé, c’est vrai que c’était sa première saison entière, mais c’est aussi la première saison de l’histoire du club où ils jouaient en Ligue Europa et en Premier League », a rappelé Vincent Duluc. « Avec tous ces matchs c’était compliqué, il avait eu beaucoup de blessure, donc on a moins reconnu le style de jeu qui caractérise De Zerbi », a-t-il conclu.

