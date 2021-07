Mercato: Guendouzi évoque son avenir et ne confirme pas pour l’OM !

Alors que Mattéo Guendouzi est annoncé de plus en plus proche de l’Olympique de Marseille, il a accordé une interview au média allemand Bild, dans laquelle il se montre évasif concernant son avenir…

De nombreux dossiers devraient être conclus ces prochains jours comme William Saliba, Pau Lopez et Cengiz Under. C’était aussi le cas de Mattéo Guendouzi. En effet, d’après Mohamed Toubache Ter, et Nicolo Schiara, le joueur des Bleuets devrait rejoindre l’Olympique de Marseille pour 4 ans, sous la forme d’un prêt payant (1 million d’euros) assorti d’une option d’achat obligatoire (11 millions d’euros). Le joueur devrait débarquer à Marseille lundi.

A LIRE : MERCATO OM : LONGORIA EST EN ITALIE POUR BOUCLER DEUX GROS DOSSIERS?

Dans un entretien accordé à Bild, il n’évoque pas de transfert imminent. Il dit se concentrer sur sa préparation physique, et sur le rétablissement de sa blessure :

« Je suis sous contrat avec Arsenal et nous avons des obligations mutuelles. Il y a un intérêt de clubs de différentes ligues. En ce moment, je suis à cent pour cent concentré sur mon rétablissement. En temps voulu, je déciderai avec mes conseillers et mon père dans quelle direction nous allons » Mattéo Guendouzi— Source: Bild (04/07/21)

Done deal! Mattèo #Guendouzi to #OlympiqueMarseille from #Arsenal on loan (€1M) with option to buy, which could become an obligation upon reaching determines conditions (€10M). Contract until 2025. Scheduled medicals in the next hours. #transfers #OM #TeamOM #AFC https://t.co/MAtrRpVM6g

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2021