Mercato : Il était fan de l’OM… se fait un nom en Liga Nos et rêve maintenant du LOSC…

Si depuis la situation semble doucement évoluer positivement, le centre de formation de l’OM n’avait pas une bonne réputation. Pour preuve, bon nombre de jeunes talents locaux ont préféré rejoindre d’autres clubs. C’est le cas de Yanis Hamiche qui rêve aujourd’hui du LOSC…

Si le centre de formation de l’OM se structure doucement mais surement et que les jeunes ont un peu plus de visibilité en équipe première, ce n’était pas le cas il y a quelques années. Aujourd’hui Boubacar Kamara est un titulaire indiscutable, Maxime Lopez a joué 113 matches de Ligue 1 avec l’OM avant d’être prêté en octobre dernier à Sassuolo. Le jeune Marley Ake rentre régulièrement en jeu (5 fois cette saison), Lucas Perrin fait aussi partie du groupe professionnel…

Interrogé par la Provence, le jeune latéral gauche Yannis Hamache s’impose au Portugal. Ce marseillais avait rejoint Nice plutôt que l’OM avant de rejoindre Boavista cet été. Il a précisé au média régional quelles sont ses ambitions aujourd’hui. Du côté de la France, le LOSC, partenaire de Boavista, est en tête de liste…

A lire : Yanis Hamiche EXPLIQUE POURQUOI IL A PRÉFÉRÉ SIGNER À NICE PLUTÔT QU’À L’OM

pourquoi pas revenir en France, à Lille, un très grand club…

« Je rêve grand. J’espère vraiment aller en sélection. On m’a souvent dit que Djamel Belmadi me regardait. Ce serait une fierté, je suis d’abord français puis algérien, mais l’Algérie me fait rêver. Quant à Boavista, je ne pouvais pas rêver mieux. Si je continue à réussir de belles prestations, pourquoi pas revenir en France, à Lille, un très grand club. Je donnerai tout. Je sais où je dois aller et je veux arriver ».

Yannis Hamache – source : La Provence (12/11/2020)