Mercato : « Lopez à Sassuolo c’est l’inverse de Germain à l’OM »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille concernant l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Maxime Lopez. Le milieu de terrain formé à l’OM a inscrit le but du 2-0 dimanche face au Napoli. Notre journaliste Mourad Aerts s’est exprimé sur son départ en Italie et sur la qualité de l’effectif italien.

Après cinq saisons à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez s’est engagé en prêt cet été avec Sassuolo. Le joueur du 22 ans a déjà disputé 3 matchs de championnat et a inscrit son premier but face au Napoli dans les arrêts de jeu. Dans le dernier Débat Foot Marseille de ce lundi, notre journaliste Mourad Aerts évoque le recrutement du joueur à Sassuolo, une véritable volonté de Roberto De Zerbi.

« tu prends un joueur qui correspond à ton système de jeu »

« Lopez à Sassuolo c’est l’inverse de Valère Germain à l’OM, C’est-à-dire que tu prends un joueur qui correspond à ton système de jeu que tu paies pas trop cher. Par rapport au talent qu’il y a dans cette équipe parce qu’il y en a pas énormément non plus, c’est un up-grade. Parce qu’ils ont des joueurs comme Chiriches (30 ans), comme Locatelli qui n’est pas trop mal. Jérémie Boga il faut se rappeler qu’il était en prêt à Rennes (2015-2016, 27 matchs de championnats). Il est maintenant dans un collectif où il est mis en valeur. Ça sert à ça d’avoir une identité de jeu et collective très forte. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/11/2020)