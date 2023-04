Dans un entretien accordé à The Athletic, Mathieu Flamini s’est remémoré ses débuts à l’OM et revient sur les circonstances de son départ.

Avant de rejoindre Arsenal, Mathieu Flamini a effectué toute sa formation à l’Olympique de Marseille. En 2004, le joueur refuse une offre de son club de cœur pour signer en Angleterre. Il explique dans un entretien accordé à The Athletic les circonstances de son départ et l’importance d’Arsène Wenger dans son choix.

L’ancien joueur de l’OM estime que son club de cœur ne lui a pas montré qu’il comptait véritablement sur lui, au contraire d’Arsène Wenger : « Je jouais en milieu de terrain défensif et ils ont acheté un autre joueur de Bordeaux et je ne me sentais pas prioritaire là-bas. Quand j’ai rencontré Arsène (Wenger), il m’a fait sentir que j’étais l’une de ses priorités. C’était le moment pour moi de partir. D’un côté, j’ai été poussé dehors et, de l’autre côté, j’ai eu l’opportunité présentée par Arsène. Arsenal était très français à l’époque avec beaucoup de joueurs de l’équipe nationale. C’était un grand club sur la scène européenne. » Mathieu Flamini n’aura joué que 24 matchs sous le maillot de l’Olympique de Marseille, de quoi laisser quelques regrets aux supporters …

