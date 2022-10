Mercato : « Il n’a pas perdu l’idée de faire sa place à l’OM. Ça m’étonnerait qu’il lâche le morceau »

Mis de côté pour le moment par Igor Tudor, le jeune défenseur Isaak Touré aura certainement du temps de jeu face à Lens ce samedi. Son ancien préparateur physique au Havre explique qu’il ne lâchera rien !

L’Olympique de Marseille a recruté Isaak Touré lors du mercato d’été 2022. Le défenseur central n’a pas gagné sa place dans l’effectif pour le moment mais pourrait profiter des blessures et de la suspension de Gigot pour jouer un peu.

Débarqué du Havre, il découvre la Ligue 1 cette saison avec l’OM et Igor Tudor. Pour son ancien préparateur physique dans le club de Ligue 2, ce passage à vide ne le freinera pas dans sa progression.

« Est-il patient ? Oui et non. C’est un garçon intelligent, il sait que tout ne peut pas arriver tout de suite. Il est très ambitieux, très motivé, très déterminé. Il m’a toujours dit qu’il voulait jouer dans un grand club, découvrir la Ligue des Champions. Il n’a pas perdu l’idée de faire sa place à l’OM. Ça m’étonnerait qu’il lâche le morceau. C’est une étape dans sa carrière. À lui de faire bouger les lignes. Parfois, il veut tellement bien faire qu’il en fait trop. Mais je crois toujours en son potentiel » Olivier Rodriguez – Source : La Provence (20/10/22)

« Il y a eu de grands noms, Mandanda, Benjamin Mendy et Pape Gueye, j’espère suivre leurs traces. Il y a eu beaucoup de clubs, mais ça fait un moment que j’ai pris la décision. C’est dur de dire non à l’OM. Mon jeu de tête défaillant ? Je ne prends pas ça comme une critique. Sur les têtes, j’ai un problème de timing mais ça se travaille avec le temps. Je suis un joueur atypique avec mes 2m mais je suis à l’aise avec le ballon. » Isaak Touré – source : Conférence de presse (19/07/2022)

#Touré : Dès les premières séances, c’est allé vite. Je suis là pour apprendre, notamment avec Samuel. Le coach me laisse beaucoup de liberté sur le terrain, on va essayer de faire ça en championnat. Je suis là pour apprendre et j’ai envie de faire ma place dans le onze ! #ConfOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 19, 2022