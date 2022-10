OM : Tudor obligé de modifier son onze face au RC Lens !

Igor Tudor avait aligné le même onze face au Sporting et au PSG. Mais cette fois, malgré une semaine de repos, le coach olympien va être contraint de modifier son équipe pour la reception du RC Lens.

Si l’attaque et le milieu de terrain peuvent être reconduits, la défense sera forcément remaniée. En effet, Eric Bailly s’est blessé à la cuisse lors du match face au PSG et ne devrait pas être disponible pour la rencontre au Vélodrome contre Lens ce week-end d’après L’Equipe. Le défenseur central prêté par Manchester United s’était pourtant voulu rassurant via son compte Instagram, il ne peut malheureusement pas physiquement enchainer deux matches de suite. Samuel Gigot ne pourra pas être aligné car suspendu après son carton rouge reçu pour un tacle sur Neymar.

Bailly absent ? Gigot suspendu, Kolasinac de retour dans le groupe ?

Par contre, Sead Kolasinac pourrait quant à lui faire son retour dans le groupe. L’Equipe précise « Sead Kolasinac, qui se remet lui d’une blessure musculaire, pourrait figurer dans le groupe si la semaine se passe bien. Après deux jours de repos, les Marseillais reprennent l’entraînement ce mercredi ». Pour autant, l’international bosnien devrait être un peu juste pour débuter ce match face à Lens, le jeune Isaac Touré serait alors lancé dans le grand ban après quelques minutes glanées lors de quelques fins de rencontre.

Pour le reste, Tudor devrait faire enchainer ses habituels titulaires vu que l’OM n’a qu’un match à jouer cette semaine. Clauss et Tavares devraient être alignés dans les couloirs, le duo Rongier / Veretout laisse plus d’incertitudes, un des deux pourrait être envoyé sur le banc au profit d’un Guendouzi afin d’apporter un peu plus de solutions offensives au duo Harit / Sanchez. Under mais aussi Gerson ou Payet pourrait profiter de cette option.

Quid du placement de Guendouzi face à Lens ?

Lopez

Mbemba Balerdi Touré (ou Kolasinac)

Clauss Rongier Guendouzi Tavares

Under (ou Gerson) Harit

Sanchez