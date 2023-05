Mercato : « Il n’a rien à faire à l’OM »

Sur les ondes de RMC, Jonatan MacHardy est revenu sur les récentes performances de Jonathan Clauss à l’OM. Pour le consultant, le piston droit n’a rien à faire à Marseille.

Ce samedi sera forcément un match spécial pour le latéral droit Jonathan Clauss. L’international français fait son retour à Bollaert, son ancien jardin, mais avec le maillot de l’OM. Jonatan MacHardy, consultant sur RMC était dans l’After ce vendredi soir… Il n’a pas été tendre avec le piston !

Je trouve que Clauss est extrêmement défaillant en terme de mental et de psychologie

« Clauss et Tavares sont deux ailiers. Les pistons seront la clé de ce match. En fonction des blessures, Machado sera peut-être là. L’équipe qui aura remporté la bataille des côtés aura le plus d’ascendant dans le match. J’ai une très grosse inquiétude sur Jonathan Clauss. Je trouve qu’il est extrêmement défaillant en terme de mental et de psychologie. Pour moi, c’est un joueur faible. Faible dans le tête. Il n’a rien à faire à l’OM, a lancé le consultant sur RMC. Il l’a montré depuis janvier. Ce samedi, revenir dans son ancien club, se faire un peu siffler, ça m’inquiète beaucoup. On peut me dire : le dernier match il a fait une passe décisive. Pour moi, ça fait trois mois, il est brouillon et il coûte des points. »

Clauss n’a pas le niveau international

Auteur d’une performance très irrégulière contre Lyon, Jonathan Clauss a raté plusieurs centres qui auraient pu et dû mettre l’Olympique de Marseille à l’abri beaucoup plus tôt dans la rencontre. Dans Débat Foot Marseille, Ludovic Leccese estime que l’ancien lensois n’est plus au niveau : « La prestation de Clauss est indigeste. On a beaucoup critiqué Tavares, mais Clauss mérite qu’on s’attarde sur lui. Ce soit, les trois centres qu’il fait, c’est inadmissible. Il passe de Lens à Marseille, sa vie change mais on lui donne beaucoup trop de crédit. Je préfère mettre Chancel Mbemba et décaler Kolasinac à gauche. Clauss n’est plus au niveau. Il a fait quelques bons matchs en début de saison mais c’est tout. Dès qu’il n’a pas été pris pour la Coupe du monde, ça a été fini. J’étais au stade de France pour le match contre l’Autriche, j’ai bien vu que Clauss n’avait pas le niveau international. Il a failli nous coûter la victoire ce soir. Si on perd, c’est lui le responsable. »