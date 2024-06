Mercato : Il opte pour l’OM de De Zerbi, baisse ses exigences salariales et repousse une grosse offre anglaise !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a peut être trouvé sa première recrue du mercato estival 2024. En effet, le défenseur Lilian Brassier aurait opté pour l’OM et pourrait rejoindre De Zerbi !

Comme annoncé par Gianluca Di Marzio (voir ci-dessous), Lilian Brassier aurait choisi l’OM. Le rédacteur en chef de FootMercato Sébastien Denis confirme et précise : « Lilian Brassier a choisi de rejoindre l’OM. Il a refusé une offre énorme de Bournemouth. Le défenseur de Brest, qui aurait pu gagner beaucoup plus en Angleterre, il va faire de gros sacrifices financiers pour rallier l’OM. Il veut travailler avec Roberto De Zerbi et est séduit par le projet du club. Un choix validé par De Zerbi. Négociations en cours entre l’OM et Brest. » Le deal pourrait être conclu aux alentours des 9M€ plus bonus…

Brassier a choisi l’OM de De Zerbi !

Ces derniers jours, les rumeurs envoyaient Lilian Brassier vers l’Olympique de Marseille. Le Brestois est pisté par de nombreux clubs dont les Olympiens qui apprécient son profil. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le dossier est très chaud et pourrait se décanter dans les prochains jours. Suivi également par le club de Bologne en Italie, il aurait « choisi Marseille » d’après le journaliste.

Une offre de 9 millions d’euros + des bonus est évoquée et un accord serait même trouvé entre les deux clubs français. Lilian Brassier aurait donné la primeur à un club de Ligue 1, souhaitant rester en France malgré des intérêts en Europe, notamment en Angleterre avec Bounemouth qui se serait positionné. Un très gros coup qui pourrait être réalisé par l’Olympique de Marseille dans les prochains jours !

Gigot je ne le garde pas, mais à contre à cœur !

Samuel Gigot le défenseur central de 30 ans a disputé 21 matchs sur 34 possibles en Ligue 1 cette saison il a inscrit 3 buts, en Ligue Europa c’est 8 matchs joués sur 14 possibles, un joueur assez souvent blessé faut-il le garder à Marseille « j’adore la personne mais j’ai plus de mal avec les performances, là je suis un peu dans ce cas le Gigot j’adore la mentalité, j’adore c’est un mec du cru quand il marque un but il va s’accrocher au virage sud. Enfin, il est tout ce que j’aime dans le foot que moi j’ai connu quand j’étais ado, c’est un mec des années 90 Gigot. Je pense que ce serait un super défenseur des années 90 parce qu’on ne leur demandait pas de faire des sorties de balle, mais malheureusement si tu veux vraiment prendre un nouveau souffle, il faut faire des sacrifices des mecs que t’aimes bien. Alors voilà soit tu le prends remplaçant, il peut faire grandir des mecs un peu comme Meïté dans la mentalité. Après pour lui c’est intéressant de jouer aussi parce que lui aussi s’est révélé sur le tard il a peut-être envie de jouer tout simplement, donc je ne garde pas mais vraiment contrecœur ça fait de la peine », explique Jérémy par rapport à Gigot.